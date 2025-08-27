Русия е атакувала тази нощ украински енергийни и газови обекти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинското министерство на енергетиката съобщи днес, че Русия е атакувала през нощта енергийна и газова инфраструктура в шест украински области, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Руските сили нанесоха значителни щети на инфраструктурата за транспортиране на газ в Полтавска област и поразиха оборудване на една от ключовите подстанции в Сумска област.

Атаката временно прекъсна захранването за потребителите, но по-късно то бе възстановено, заяви в "Телеграм" областният управител на Полтавска област Володимир Кохут.

Най-големите съоръжения за производство на газ в Украйна се намират в Полтавска и Харковска област.

Отломки от унищожен украински дрон са предизвикали пожар на покрива на жилищна сграда в Ростов на Дон, съобщи областният управител на руската Ростовска област Юрий Слюсар. Той добави, че това е наложило евакуацията на 15 души. "Най-важното е, че никой не е пострадал", написа Слюсар в "Телеграм" и добави, че огънят е овладян.

Руската противовъздушна отбрана е свалила тази нощ 26 дрона, от които 15 над Ростовска област, съобщи руското министерство на отбраната. Министерството публикува данни за броя на дроновете, които Русия е унищожила, но не и за общия брой на пуснатите от Украйна дронове.

Слюсар каза, че силите за ПВО са унищожили дронове в Ростов на Дон, Таганрог, Новошахтинск и четири района в Ростовска област, а падащите отломки са нанесли щети на покриви и фасади на няколко жилищни сгради, предаде ТАСС. Най-малко 7 жилищни сгради са били поразени при атака с дронове в центъра на Ростов на Дон.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди данните по независим път. За момента няма коментар от украинска страна