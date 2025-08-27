Германските военни с критики към готвения закон за военната служба

Планът на правителството да укрепи германските въоръжени сили е незадоволителен, заяви ръководителят на Асоциацията на Бундесвера – организация, която представлява интересите на всички германски военнослужещи Той каза това малко преди заседание на кабинета днес, на което се очаква законопроектът да бъде одобрен, предадоха ДПА и БТА.

„Законопроектът наистина представлява подобрение в сравнение с последния законодателен период, но той все още е недостатъчен, когато става въпрос за стратегическото предизвикателство за наемане и задържане на служители", каза председателят на Асоциацията на Бундесвера Андре Вюстнер.

Организацията представлява интересите на около 200 000 военнослужещи на активна служба, резервисти и бивши военнослужещи.

Вюстнер каза още, че броят на временните и професионалните военнослужещи като цяло остава без промяна.

По информация на министерството на отбраната в началото на 2025 г. в Германия е имало 170 800 професионални войници. Към 1 юли броят им се е увеличил до 171 650, но съгласно набелязаните от НАТО цели през идните години числеността им трябва да достигне 260 000 души.

„Законопроектът обаче засега изобщо не съдържа подход за създаване на по-привлекателни условия за тази професия, независимо дали чрез нови кариерни модели и модели за служба, или чрез отделна система за заплащане, която взема предвид специфичния характер на военната служба", посочи Вюстнер. Той добави, че се надява на това да се обърне внимание в законодателството, планирано за 2026 г.

