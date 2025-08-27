ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Самолет кацна аварийно в Стокхолм след взрив на гума

Boeing 737 на Norwegian кацна аварийно в Стокхолм след взрив на гума СНИМКА: X/@Zicutake

Самолет "Боинг" 737 на авиокомпанията Norwegian, превозващ 181 пътници, кацна аварийно, след като при излитането му от Швеция се взриви гума.

Полетът за Париж тръгнал от летище „Арланда" в Стокхолм, но скоро самолетът бил принуден да се върне на пистата заради повредата.

Пътниците на полет D82046 чули силен взрив при експлозията на гумата, което наложило бързото пристигане на парамедици и полиция.

Самолетът направил кръг над летището на малка височина, преди да кацне за проверка. Именно по време на този оглед служителите установили, че гумата се е взривила.

Вследствие на техническата повреда по пистата били открити отломки, съобщава "Дейли Мейл".

„Самолетът излетя по план", заяви служител на пресслужбата на Norwegian. „Но веднага след излитането пилотът се наложи да се върне в Арланда поради технически проблеми."

Сега ще бъде извършена оценка, за да се установи причината за експлозията, посочи Сара Ериксон, ръководител на пресслужбата в Центъра за управление на полетите и морските превози (JRCC).

Полетът бил планиран за 9:05 ч. местно време, но излетял едва в 9:27 ч. Планираното време на пристигане на парижкото летище „Шарл дьо Гол" било два часа и 40 минути по-късно.

