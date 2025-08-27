Кремъл похвали усилията на САЩ за спиране на войната в Украйна, но порица Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков похвали усилията на САЩ за постигане на мир в Украйна. Той определи руско-американската среща на високо равнище в Аляска като "значима и необходима", предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Песков обаче заяви пред медиите, че Москва гледа негативно на европейските предложения за гаранции за сигурност за Киев. Той повтори отново отдавнашната позиция на Русия, че в Украйна не трябва да бъдат разполагани войски на страни от НАТО.

В момента се водят активни приготовления за "безпрецедентно" посещение на руския президент Владимир Путин в Китай, добави Песков.

Очаква се на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) на 31 август и 1 септември да присъстват освен Путин още над 20 световни лидери, отбелязва Ройтерс.