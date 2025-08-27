ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл похвали усилията на САЩ за спиране на войната в Украйна, но порица Европа

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков похвали усилията на САЩ за постигане на мир в Украйна. Той определи руско-американската среща на високо равнище в Аляска като "значима и необходима", предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Песков обаче заяви пред медиите, че Москва гледа негативно на европейските предложения за гаранции за сигурност за Киев. Той повтори отново отдавнашната позиция на Русия, че в Украйна не трябва да бъдат разполагани войски на страни от НАТО.

В момента се водят активни приготовления за "безпрецедентно" посещение на руския президент Владимир Путин в Китай, добави Песков.

Очаква се на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) на 31 август и 1 септември да присъстват освен Путин още над 20 световни лидери, отбелязва Ройтерс.

