Папата призова цивилните в Газа да бъдат защитени, а всички заложници - освободени



Папа Лъв XIV заяви днес, че цивилните в ивицата Газа трябва за бъдат защитени и не трябва да се извършва принудително разселване на палестинци от анклава, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

"Призовавам за освобождаване на всички заложници, за постигане на трайно примирие, за улесняване на достъпа на хуманитарна помощ и за пълно спазване на хуманитарното право - особено задължението за защита на цивилните и забраната за колективно наказание и принудително изселване на населението", заяви папата в нов призив, посветен на Светите земи, по време на седмичната си аудиенция.

"Споделям съвместното изявление на патриарсите на Йерусалим, които вчера призоваха за прекратяване на тази спирала от насилие и война и за даване на приоритет на общото благо на всички хора", допълни той.

Латинският патриарх на Йерусалим кардинал Пиербатиста Пицабала и православният патриарх Теофил III обявиха в общо изявление, че няма да напуснат Газа въпреки решението на Израел да окупира ивицата.

"Свещениците и монахините са решили да останат и да продължат да се грижат за всички в църковните комплекси", заявиха те. "Да напуснем Газа и да се опитаме да избягаме на юг би било смъртна присъда", добавиха двамата, като повториха, че "не може да има бъдеще, основано на затваряне, изселване на палестинци или отмъщение. "Няма причина, която да оправдава умишленото и насилствено масово разселване на мирни граждани", подчертаха те.

"От началото на войната", заявиха Пицабала и Теофил III в изявлението си, православният комплекс "Сан Порфирио" и комплексът "Светото семейство" са предоставили подслон на стотици цивилни граждани. "Сред тях има възрастни хора, жени и деца. В продължение на много години сме приютявали хора с увреждания в латинския комплекс, поверени на грижите на мисионерките от "Сестри на милосърдието".

"Както и другите жители на град Газа, бежанците, които живеят в комплекса, ще трябва да вземат съзнателно решение какво да правят. Много от тези, които са потърсили убежище зад стените на комплекса, са отслабнали и недохранени поради трудностите през последните месеци. Напускането на град Газа и опитът да избягат на юг би било смъртна присъда", заявиха те, обяснявайки, че по тази причина духовенството и монахините са решили да останат.

"Не знаем точно какво ще се случи на място - не само за нашата общност, но и за цялото население", отбелязаха двамата патриарси.

"Приемаме това, което папа Лъв XIV заяви преди няколко дни: " Всички народи, дори най-малките и най-слабите, трябва да бъдат уважавани от могъщите в тяхната идентичност и права, особено правото да живеят на собствената си земя; и никой не може да ги принуди да отидат в изгнание."

"Това не е правилният път", настояха те. "Няма причина, която да оправдава умишленото и насилствено масово разселване на мирни граждани. Време е да се сложи край на тази спирала на насилие, да се сложи край на войната и да се даде приоритет на общото благо на хората."

"С не по-малка спешност призоваваме международната общност да предприеме действия за прекратяване на тази безсмислена и разрушителна война и за връщането на изчезналите лица и израелските заложници", завършиха изявлението си патриарсите.