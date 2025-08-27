Наследници на Пикасо купиха луксозна вила за 7 млн. евро във Флоренция

Наследници на световноизвестния художник Пабло Пикасо са придобили прелестна вила във Флоренция за сума, надвишаваща 7 млн.евро, съобщи в."Република". Тя се намира в историческия квартал Олтрарно, на улица "Сан Николо". Сделката бе обявена от консултантската и посредническа компания, съдействала за продажбата. Според нея потвърждава нарастващия интерес от чуждестранни инвеститори към имотите в Тоскана, особено от страни като САЩ, Великобритания, Франция и Германия, които заедно представляват около 40% от сключените сделки.

Имотът с обща площ от 600 кв.м. е разположен на два етажа, свързани с частен асансьор. Разполага с шест спални и шест бани, но неговата най-забележителна черта е вторият по големина частен градински терен във Флоренция, отстъпващ само на този на луксозния хотел Four Seasons. Към вилата е включена и средновековна кула, допринасяща за неповторимата ѝ атмосфера.

Според консултантската агенция пазарът на имоти във Флоренция преживява истински бум. "Търсенето на имоти с цена над 1 милион евро е нараснало с 31% от 2019 г.насам", посочват от компанията. Цените достигат до 11 700 евро на квадратен метър в централната част на града, където липсата на ново строителство (заради ограниченията на ЮНЕСКО) води до хроничен недостиг на предлагане, повишавайки конкуренцията и стойността на съществуващите имоти.

Новият дом на наследниците на Пикасо е резултат от мащабна реконструкция на бивш немски девически манастир. В процеса й е създадено луксозно жилище с площ от 300 кв.м, украсено с фрески от XX век и изискано обзавеждане, включващо уникални мебели. Сред тях е и част от интериора на офиса на Маурицио Гучи — внук на основателя на модната империя "Гучо Гучи". В дневната зала се намира античен фонтан и камина.

Останалите 300 кв.м от площта са използвани за създаване на стилно студио в бившата манастирска капела. То впечатлява с високи сводести тавани, стенни библиотеки и каменни колони — идеално пространство за творческа дейност или уединение.

Вилата се намира в подножието на площад "Микеланджело", скрита зад историческите стени на портата Сан Миниато, предлагаща уединение и уникална гледка към града. Това е още едно доказателство, че Флоренция остава магнит за ценителите на изкуството, културата и лукса.