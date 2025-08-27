ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Новият ас на "Черно море" стана младежки национал

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21182467 www.24chasa.bg

Наследници на Пикасо купиха луксозна вила за 7 млн. евро във Флоренция

Виолина Христова, Рим

2160
Изглед към Флоренция СНИМКА: Pixabay

Наследници на световноизвестния художник Пабло Пикасо са придобили прелестна вила във Флоренция за сума, надвишаваща 7 млн.евро, съобщи в."Република". Тя се намира в историческия квартал Олтрарно, на улица "Сан Николо". Сделката бе обявена от консултантската и посредническа компания, съдействала за продажбата. Според нея потвърждава нарастващия интерес от чуждестранни инвеститори към имотите в Тоскана, особено от страни като САЩ, Великобритания, Франция и Германия, които заедно представляват около 40% от сключените сделки.

Имотът с обща площ от 600 кв.м. е разположен на два етажа, свързани с частен асансьор. Разполага с шест спални и шест бани, но неговата най-забележителна черта е вторият по големина частен градински терен във Флоренция, отстъпващ само на този на луксозния хотел Four Seasons. Към вилата е включена и средновековна кула, допринасяща за неповторимата ѝ атмосфера.

Според консултантската агенция пазарът на имоти във Флоренция преживява истински бум. "Търсенето на имоти с цена над 1 милион евро е нараснало с 31% от 2019 г.насам", посочват от компанията. Цените достигат до 11 700 евро на квадратен метър в централната част на града, където липсата на ново строителство (заради ограниченията на ЮНЕСКО) води до хроничен недостиг на предлагане, повишавайки конкуренцията и стойността на съществуващите имоти.

Новият дом на наследниците на Пикасо е резултат от мащабна реконструкция на бивш немски девически манастир. В процеса й е създадено луксозно жилище с площ от 300 кв.м, украсено с фрески от XX век и изискано обзавеждане, включващо уникални мебели. Сред тях е и част от интериора на офиса на Маурицио Гучи — внук на основателя на модната империя "Гучо Гучи". В дневната зала се намира античен фонтан и камина.

Останалите 300 кв.м от площта са използвани за създаване на стилно студио в бившата манастирска капела. То впечатлява с високи сводести тавани, стенни библиотеки и каменни колони — идеално пространство за творческа дейност или уединение.

Вилата се намира в подножието на площад "Микеланджело", скрита зад историческите стени на портата Сан Миниато, предлагаща уединение и уникална гледка към града. Това е още едно доказателство, че Флоренция остава магнит за ценителите на изкуството, културата и лукса.

Изглед към Флоренция СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя