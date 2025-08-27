ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Училищен автобус се преобърна в Австралия, момиче загина, 11 са ранени

Автобусът, в които пътували 28 ученици, не успял да вземе завоя Снимка: Екс/ @rapid_reveal

Училищен автобус в Австралия днес излезе от пътя и се преобърна, при което едно момиче загина, а още 11 деца бяха ранени, съобщиха службите за спешна помощ в щата Виктория, цитирани от Ройтерс и БТА.

Автобусът, в които пътували 28 ученици, не успял да вземе завоя на селски път близо до град Джилонг и се преобърнал, съобщи полицията.

Мястото на катастрофата било "невероятно шокиращо" за спасителите, каза на пресконференция Пол Лайнхам, старши офицер от полицията на Виктория.

"Всяка загуба на човешки живот е значима, но когато става въпрос за деца, като родител, това ме засяга лично и съчувствам на родителите, научили, че децата им са пострадали", каза той.

Дете с тежки наранявания е било транспортирано до болница с въздушна линейка. За болнично лечение са били приети още 10 души, включително 76-годишният шофьорът, но той вече е изписан в сега съдейства на полицията в разследването на катастрофата, казаха представителите на щатските власти.

"Точните обстоятелства са неизвестни. Ще вземем под внимание всичко – от автобуса до условията в момента“, каза Лайнхам.

