САЩ пак отложиха санкциите срещу сръбската петролна фирма на „Газпром“

Съединените щати за шести път отложиха въвеждането на санкции срещу сръбската петролна компания НИС (Naftna Industrija Srbije), контролирана от руската „Газпром" и собственик на единствената рафинерия в страната. Това съобщи в сряда министърът на енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович, цитирана от „Ройтерс".

Тя уточни, че прилагането на мерките е изместено до 26 септември.

„Нашата цел е НИС да бъде извадена от санкционния списък на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ", допълни министърът.

Компанията беше включена в списъка в началото на януари заради връзките си с „Газпром нефт", вече обект на западни санкции след руската инвазия в Украйна.

Около 45 процента от НИС са собственост на "Газпром нефт", приблизително 11 на сто притежава нейната компания майка "Газпром", а близо 30 на сто са собственост на сръбското правителство. Останалите акции са в ръцете на дребни акционери, пише "Медиапул".

НИС е оператор на единствената петролна рафинерия на Сърбия, която се намира в Панчево край Белград. Съоръжението е с годишен капацитет от 4,8 милиона тона и покрива по-голямата част от нуждите на страната.

На 26 февруари "Газпром нефт" прехвърли дял от около 5,15 процента от НИС на "Газпром" с цел да избегне санкции, доколкото "Газпром" не е в сакнционния списък.

Още през март компанията отправи специално искане до Вашингтон да бъде премахната от списъка със санкционираните дружества, но досега то не е удовлетворено.