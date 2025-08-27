Мерц: Германската армия се връща към наборната военна служба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германската армия се връща отново към наборната военна служба, заяви днес канцлерът Фридрих Мерц, след като кабинетът му подкрепи плановете за повторно въвеждане на спорната мярка, предаде ДПА.

Мерц заяви, че според него новите планове, които първоначално са за доброволна военна служба, ще бъдат достатъчни за набирането на десетките хиляди войници, необходими за укрепването на Бундесвера.

"От днешна гледна точка съм уверен, че ще постигнем необходимите числа, поне в началото", заяви Мерц в Берлин.

Допълнителните мерки ще трябва да бъдат преценени в светлината на развитието на ситуацията, добави той, имайки предвид възможността за задължителна служба, предвидена в законопроекта, ако не могат да бъдат набрани достатъчно доброволци, пише БТА.

Законопроектът сега отива в Бундестага, долната камара на парламента, където вероятно ще бъде подложен на задълбочени дебати и може да претърпи промени.

Консервативните колеги на Мерц от Християндемократическия съюз (ХДС) настояват за незабавно въвеждане на задължителна военна служба, на което се противопоставят коалиционните им партньори от лявоцентристката Социалдемократическа партия (ГСДП).

Министърът на отбраната Борис Писториус от ГСДП определи съществуващия план като "огромен напредък", който може да промени нагласите на много млади германци, като насърчи идеала за служене на страната.

Хората от по-младото поколение ще трябва да решат как могат да допринесат за сигурността на Германия чрез дебати в семействата, на работното място, в училищата и университетите, отбеляза той.

Бундесверът трябва да се разрасне, каза Писториус, посочвайки международната ситуация в областта на сигурността и заплахата от Русия.

Силната армия е най-ефективното средство за предотвратяване на войни, аргументира се той.