Турция: Признаването на арменския геноцид от Нетаняху е опит за експлоатация на събития

Турция определи позицията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, с която признава избиването на арменци в Османската империя по време на Първата световна война за геноцид, като опит за експлоатация по политически причини на болезнени събития от миналото. Позицията беше публикувана на официалния сайт на Министерството на външните работи в Турция. В нея случаят е наречен „събитията от 1915 г.“.

„Изявлението на Нетаняху относно събитията от 1915 г. е опит за експлоатация на болезнените събития от миналото по политически причини“, пише в документа.

Институцията вижда в реакцията на израелския премиер опит по този начин да бъде потулено извършеното от Израел в Газа.

„Нетаняху, който ще бъде съден за участието си в геноцида срещу палестинския народ, се опитва да прикрие престъпленията, които той и неговото правителство извършиха“, се казва в позицията на Турция.

Страната осъжда и отхвърля признаването на арменския геноцид, определяйки го като несъвместимо с историческите и правните факти, пише БТА.

Според Ереван между 1915 и 1916 г. са загинали до 1,5 милиона души, на фона на репресиите на османските власти срещу арменското християнско малцинство, смятано от тях за проруско и нелоялно към Османската империя. Турция като наследник на Османската империя не признава тези събития за геноцид, оценява броя на загиналите арменци на 300 000 до 500 000 души и твърди, че също толкова турци са загинали в размириците, след като много арменци са застанали на страната на руските сили.