Проучване: Над 60% от американците подкрепят санкциите срещу партньори на Русия

Повечето американци подкрепят усилията на Съединените щати да санкционират търговските партньори на Русия като начин за оказване на натиск върху Москва да прекрати войната си в Украйна. Това показват резултатите от проучване на социологическата агенция "Ипсос" (Ipsos), поръчано от Ройтерс.

Според изследването 62 на сто от анкетираните одобряват подобна стратегия, която президентът на САЩ Доналд Тръмп вече частично прилага и заплашва да разшири, включвайки и Китай, пише БТА.

Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 година, предизвиквайки най-големия военен конфликт в Европа след Втората световна война. По оценки на анализатори повече от 1 милион души са убити или ранени от двете страни.

През последните седмици Тръмп води активна дипломация, като се срещна с руския президент Владимир Путин в Аляска, но засега не е постигнал пробив в прекратяването на военните действия – цел, която той заяви, че ще реализира още в първия си ден на президентския пост.

Тръмп, за когото се смята, че би искал да спечели Нобелова награда за мир, наложи допълнителни мита от 25 на сто върху вноса от Индия, които са в сила от днес, за това, че Делхи продължава да купува руския петрол – основен източник на финансиране на войната на Москва в Украйна, опитвайки се да прекрати военните действия.

Президентът на САЩ заплаши да разшири стратегията, включвайки и Китай – най-големия купувач на руски петрол. В списъка с потенциални мишени попадат също Турция, Обединените арабски емирства и други държави, които поддържат търговия с Русия.

Данните сочат, че около 76 на сто от поддръжниците на Републиканската партия и на Тръмп подкрепят санкционирането на руските търговски партньори като средство за спиране на войната. Сред симпатизантите на Демократическата партия този дял е по-нисък – 58 на сто.

Проучването на "Ипсос" е проведено между петък и неделя миналата седмица, като в него са участвали 1022 пълнолетни американски граждани, уточнява Ройтерс.