Мнозинството французи искат предсрочни избори, ако правителството бъде свалено

Франсоа Байру Снимка: Екс/ @bayrou

Повечето французи искат провеждането на предсрочни избори, след като опозиционните партии заявиха, че ще свалят правителството на малцинството по време на поискания вот на доверие следващия месец, показват последните социологически проучвания, цитирани от Ройтерс и БТА.

Допитванията показват задълбочаващото се недоволство от водената политика и риска от трайна несигурност в страната, управлявана само от кабинети на малцинството и фрагментирани по състав парламенти след преизбирането на президента Еманюел Макрон през 2022 г.

Френският държавен глава, чийто мандат изтича през 2027 г., многократно отказа да подаде оставка или да свика парламентарни избори. Въпреки че той не е коментирал публично това, изглежда все по-вероятно да замени премиера Франсоа Байру, който в понеделник поиска от парламента вот на доверие във връзка с плановете си за бюджета за 2026 г.

Огромно мнозинство от французите обаче искат парламентът да бъде разпуснат и да бъде произведен нов вот, показват отделни проучвания на агенциите "Ифоб", "Елаб" и "Толуна Харис Интерактив" с резултати между 56% и 69%. Две трети от хората искат и Макрон да подаде оставка.

Антиимиграционната крайнодясна партия "Национален сбор" получава най-голяма подкрепа да оглави следващото правителство, въпреки че няма мнозинство.

Центристът Байру се опитва да овладее дълга, който достигна до 113,9% от БВП и дефицитът, който почти се е удвоил над лимита от 3% на ЕС миналата година.

Френският президент не обсъди по време на днешната си седмична среща с кабинета възможността за разпускане на правителството, съобщи говорителката на правителството Софи Прима. Вместо това той подкрепи стратегията на Байру и заяви, че френската фискална ситуация нито трябва да бъде отричана, нито драматизирана.

