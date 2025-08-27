Си Цзинпин с най-голямата чистка на генерали след Мао

Китайският президент Си Цзинпин провежда най-голямата чистка във въоръжените сили от времето на Мао Дзедун насам.

Според “Блумбърг”, откакто Цзинпин е започнал третия си мандат като президент през 2023 г., е отстранена близо една пета от ръководството на китайската армия.

Една от основните жертви на чистката е вторият по важност генерал в многолюдната страна - Хе Уейдун. Той е един от двамата заместник-председатели на Централния военен комитет (ЦВК), който отговаря за най-голямата войска в света. Органът е на пряко подчинение на Цзинпин.

Генерал Уейдун беше видян за последно през март по време на церемонията по закриването на годишния Всекитайски народен конгрес в Пекин. После се появиха слухове, че е задържан по обвинения в корупция. Те все още не са потвърдени от китайското Министерство на отбраната.

Въпреки това съмненията за изчезването и уволнението на висшия военен се потвърдиха, след като той не се появи на традиционното ежегодно засаждане на дръвчета, в което вземат участие всички членове на ЦВК.

“Фактът, че Си Цзинпин може да уволни заместник-председателя на Централния военен комитет, показва колко сериозно е настроен да изкорени корупцията във войските. Президентът иска да превърне армията в ефективна бойна сила извън границите на Китай, но също така и в слуга на собствената си воля”, казва експертът по Китай Нийл Томас.

Чистките са оставили само четирима членове на ЦВК на Китай в сравнение със седем в началото на третия мандат на Цзинпин. Това е най-ниският брой от управлението на Мао, отбелязва “Блумбърг”.

В края на юни беше отстранен и друг важен член на комитета - адмирал Мяо Хуа. Той беше директор на отдела за политическа работа на ведомството, което го правеше отговорен за поддръжката на идеологическата пропаганда и лоялността сред войниците.

Сред основните причини за мерките срещу Мяо са сериозни нарушения на дисциплината и корупция, твърди в. “Гардиън”. С подобни обвинения през последните години бяха премахнати и други членове на ЦВК.

Борбата на Си срещу собствения му държавен апарат не се ограничава само до военните. Чистките сред цивилната администрация също са многобройни. Според официалните статистики поне 58 високопоставени политически кадри са загубили постовете си през първите девет месеца на 2024 г., а други 642 хил. нисшестоящи служители са били наказани през същия период.

Си Цзинпин се издигна до президентския пост благодарение на обещанията си за справяне с корупцията. Въпреки че действията му изглеждат като изпълнение на тази цел, от Американския азиатски институт за изследвания на публичната политика посочват, че те са по-скоро инструмент за запазване на абсолютен контрол върху държавата.

Според неправителствената организация чистката на близки съюзници на президента цели да създаде атмосфера на страх, която обезкуражава всяка форма на несъгласие с действията на правителството.

