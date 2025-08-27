Бил Гейтс тайно врътнал кранчето на демократите (Обзор)

Доналд Тръмп нападна Джордж Сорос и сина му

Милиардерът и филантроп Бил Гейтс е спрял да финансира фирма, която подкрепя прогресивни каузи и политици от Демократическата партия, съобщи в. “Ню Йорк Таймс”.

Вътрешно съобщение на фондацията “Гейтс”, която се оценява на 77 млрд. долара, разкрива, че в края на юни тя е спряла да дава пари на организации, управлявани от базираната във Вашингтон консултантска фирма “Арабела Адвайзърс”.

Висши служители от фондацията на Гейтс заявиха, че няма да правят нови инвестиции в “организации, свързани с Арабела”, няма да удължават съществуващите грантове за фирмата, а дори ще се опитат да

“прекратят предсрочно” част от дългосрочните си инвестиции

Макар този ход да изглежда политически мотивиран, от фондацията “Гейтс” посочват, че това е “бизнес решение” вследствие на желанието да работят по-директно с бенефициенти и да намалят посредниците.

Едва ли е случайно, че от известно време “Арабела Адвайзърс” е подложена на натиск заради нейните “тъмни пари” (политическо финансиране, при което източникът на парите не се разкрива публично - б.р.), които отиват за демократите и за редица прогресивни каузи.

Твърди се освен това, че Гейтс е много загрижен за фондацията си, тъй като Доналд Тръмп заплашва филантропите, свързани с демократите. Гейтс вече е спрял да набляга на каузи, свързани с разнообразие и приобщаване.

Фондацията “Гейтс” е дарила или се е ангажирала да дари общо около

450 млн. долара за фондовете на “Арабела

Адвайзърс” за последните 16 години, част от които са New Venture Fund и Sixteen Thirty Fund. Те подкрепят организации в редица сфери, сред които и политически активизъм, включително чрез дарения към независими комитети, финансиращи демократи. New Venture Fund например е дарил средства на Sixteen Thirty Fund, който от 2016 г. насам е отпуснал 97 млн. долара за демократите.

От 2020 г. фондовете на “Арабела” са давали пари и на групи като Community Change, които се застъпват за кампании като Free DC, която протестира срещу решението на Тръмп да разположи Националната гвардия във Вашингтон. Критики към “Арабела” има от редица консерватори, сред които и Илон Мъск, който беше призовал за разследване на фирмата.

Страхът на Гейтс може и да се окаже оправдан, след като в сряда Тръмп публично нападна друг милиардер и филантроп, който е известен с подрепата си за демократите.

“Джордж Сорос и неговият прекрасен радикално ляв син (вероятно Александър - б.р.) трябва да бъдат обвинени по Закона за организираната престъпност и корупцията заради подкрепата им за насилствени протести и много други неща в САЩ”, заяви републиканецът. По думите му “Сорос и неговата група психопати са нанесли огромни щети на нашата страна. Внимавайте, наблюдаваме ви!”.