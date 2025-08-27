ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джудистите с две 5-и места за старт на първото све...

Трима загинали и 20 ранени след стрелбата в Минеаполис (Видео, снимки)

Стрелбата беше открита в католическо училище в Минеаполис СНИМКА: Ройтерс

Трима души са убити, а 20 - ранени при стрелбата в католическо училище в южната част на американския град Минеаполис днес, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Министерството на правосъдието на САЩ.

Нападателят е сред убитите, уточниха властите, цитирани от БТА. 

Хора прегръщат близките си след стрелбата в Минеаполис СНИМКА: Ройтерс
Стрелбата бе открита два дни след началото на учебната година в Благовещенското католическо училище – начално частно училище, в което се обучават около 395 ученици. То е свързано с Благовещенската католическа църква, като и двете институции са разположени в жилищен район в южната част на най-големия град на щата Минесота.

Полицията в близкото предградие Ричфийлд съобщи, че на мястото е забелязан мъж, облечен изцяло в черно и носещ пушка.

Децата са присъствали на сутрешната литургия, когато е била открита стрелбата, съобщиха местните власти.

Местните телевизии показаха как родители се промушват под жълтата лента, разпъната от полицията около сградата и извеждат ученици от училището.

Полиция претърсва района на стрелбата в Минеаполис СНИМКА: Ройтерс
Полиция е отцепила района на стрелбата в Минеаполис СНИМКА: Ройтерс
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е информиран за стрелбата и добави, че служители на ФБР са на мястото.

Министерството по вътрешна сигурност е във връзка с местните власти и следи ситуацията, съобщи ръководителката му Кристи Ноум в социалните мрежи.

От вчера в този град в Средния запад бяха открити още три други стрелби, при които бяха убити общо трима души, а седем бяха ранени.

