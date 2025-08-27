ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джудистите с две 5-и места за старт на първото све...

Фондацията на Сорос отговори на Тръмп: Възмутителни и неверни твърдения

Джордж Сорос СНИМКА: georgesoros.com

Обвиненията на американския президент Доналд Тръмп срещу милиардера Джордж Сорос и сина му са "възмутителнии неверни", заяви фондацията "Отворено общество", цитирана от Франс прес и БТА.

Тръмп написа в социалната си мрежа "Трут Соушъл", че Сорос и синът му Алекс "трябва да бъдат съдени по закона за повлияни от рекет и корупция организации (RICO) заради подкрепата им за придружени с насилие протести в САЩ".

Семейство Сорос често става мишена на нападки от страна на американската десница, отбелязва АФП.

"Тези обвинения са възмутителни и неверни. Фондациите от "Отворено общество" не подкрепят и не финансират насилствени протести", каза в изявление пред АФП говорител на филантропичната империя, създадена от Сорос.

