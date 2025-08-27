ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джулия Робъртс и Джордж Клуни на фестивала във В...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21185599 www.24chasa.bg

Всички страни, без САЩ, от Съвета за сигурност на ООН заявиха, че гладът в Газа е криза

1416
Съвета за сигурност на ООН Снимка Архив

Всички страни членки на Съвета за сигурност на ООН без САЩ заявиха днес, че гладът в ивицата Газа е "криза, предизвикана от човека", и предупредиха, че използването на глада като оръжие във война е забранено според международното хуманитарно право, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

В съвместна декларация на 14 от 15-те държави членки на Съвета за сигурност се призовава за незабавно, безусловно и трайно прекратяване на огъня, освобождаване на всички заложници, държани от "Хамас" и други групировки, значително увеличаване на помощта за ивицата Газа, както и незабавно и безусловно отменяне от страна на Израел на всички ограничения за доставките на помощи.

Съвета за сигурност на ООН Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя