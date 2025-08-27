Всички страни, без САЩ, от Съвета за сигурност на ООН заявиха, че гладът в Газа е криза

Всички страни членки на Съвета за сигурност на ООН без САЩ заявиха днес, че гладът в ивицата Газа е "криза, предизвикана от човека", и предупредиха, че използването на глада като оръжие във война е забранено според международното хуманитарно право, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В съвместна декларация на 14 от 15-те държави членки на Съвета за сигурност се призовава за незабавно, безусловно и трайно прекратяване на огъня, освобождаване на всички заложници, държани от "Хамас" и други групировки, значително увеличаване на помощта за ивицата Газа, както и незабавно и безусловно отменяне от страна на Израел на всички ограничения за доставките на помощи.