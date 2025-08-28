Израел e ликвидирал шестима членове на „Хамас“ при удара по болницата „Насер“

Израелските военни са заключили, че шестима членове на палестинското движение „Хамас" са били убити при удара по болница „Насер" в южната част на ивицата Газа в понеделник, съобщи днес пред Съвета за сигурност изпълняващият длъжността постоянен представител на САЩ в ООН Дороти Ший, цитирана от Ройтерс.

При израелския удар загинаха най-малко 20 души, включително журналисти, работещи за Ройтерс, Асошиейтед прес, „Ал Джазира" и други медии, пише БТА.

„Израелската армия заключи, че шестима членове на „Хамас", един от които е участвал в атаките на 7 октомври, са били убити, когато израелската армия порази мястото, което групировката използваше за наблюдение на войските", заяви Ший.

„Отбелязваме бързия характер на това разследване и реакцията и призоваваме Съвета да осъди продължаващото използване на гражданска инфраструктура от страна на „Хамас", заяви тя.

Постоянният представител на Израел в ООН Дани Данон заяви пред репортери преди заседанието, че подробностите за инцидента все още се проучват и „така през следващите няколко дни ще имаме повече информация." „Нашата цел е да се борим с терористи, а не с журналисти, не с никой, който не е замесен в тероризъм", заяви той.