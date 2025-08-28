ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ФБР разследва фаталната стрелба в училище в Минеап...

Министърът на отбраната на САЩ: Китайски граждани вече няма да обслужват облачните системи на Пентагона

ЕС обвини "Майкрософт" за възможна злоупотреба с "Тиймс" и своите софтуерни пакети СНИМКА: Пиксабей

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че Пентагонът е издал официално писмо, след като е научил, че „Майкрософт" използва китайски граждани за обслужване на облачните системи на Пентагона, което той определи като „нарушение на доверието", предаде Ройтерс, цитирано от БТА.

„Изискваме одит от трета страна на програмата за цифров ескорт на „Майкрософт", включително кода и подадените от китайските граждани материали", каза Хегсет във видеоклип, публикуван в социалната мрежа „Екс".

След репортаж на разследващото журналистическо издание „ПроПублика", „Майкрософт" заяви през юли, че е прекратила практиката да използва разработчици, базирани в Китай, които да предоставят техническа поддръжка на американските военни под надзора на американски „цифрови ескорти".

