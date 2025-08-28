САЩ затяга срока на визите за студенти и журналисти

САЩ ще затегне срока на визите за студенти, служители по културен обмен и журналисти. Това предложение в правителствен регламент е публикувано днес. То е част от по-широки мерки срещу легалната имиграция, съобщи Ройтерс, цитирано от БТА.

Една от основните цели на президента Доналд Тръмп е да вземи мерки срещу имиграцията. Новите правила ще създадат нови пречки за чуждестранните студенти, обменните служители и чуждестранните журналисти, които ще трябва да кандидатстват за удължаване на престоя си в САЩ, вместо да поддържат по-гъвкав правен статут.

През 2024 г. в САЩ е имало около 1,6 милиона чуждестранни учащи с визи за студенти. 355 000 посетители са по обмен и 13 000 за представители на медиите през фискалната 2024 г., която започна на 1 октомври 2023 г.

Сроковете на студентските визи и визите за обмен няма да бъдат по-дълги от четири години, се казва в предложения регламент. Визата за журналисти, която в момента може да е с продължителност години, ще бъде до 240 дни или, в случая на китайски граждани, 90 дни. Притежателите на визи могат да кандидатстват за удължаване, се казва в предложението.

Администрацията на Тръмп заяви в предложения регламент, че промяната е необходима, за да се „наблюдават и контролират" по-добре притежателите на визи, докато са в Съединените щати.

Обществеността ще има 30 дни, за да коментира мярката, която отразява предложение, представено през 2020 г. в края на първия мандат на Тръмп.