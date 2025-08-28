Делегации на САЩ и Украйна се срещат в Ню Йорк в петък

Делегации на Съединените щати и Украйна ще се срещнат в петък в Ню Йорк, съобщи украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Украински представители проведоха поредица от срещи в Близкия изток - в Катар във вторник и в Саудитска Арабия в сряда, а днес имат разговори в Швейцария.

По-рано специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф потвърди, че ще се срещне с украински представители в Ню Йорк тази седмица.

В интервю за телевизия Фокс Нюз Уиткоф съобщи още, че продължават редовните контакти между американски и руски официални представители като част от дипломатическите усилия да бъде сложен край на войната в Украйна, пише БНТ.

"В петък ще се проведат срещи с екипа на президента Тръмп в Ню Йорк. В тях ще участват всички, които работят по гаранциите за сигурността - военните, политическите и икономическите аскепки на тези гаранции. Задачата е да се ускори колкото е възможно процесът, така че това да бъде лост за влияние - руснаците трябва да видят колко сериозен е светът и колко лоши ще бъдат последствията за Русия, ако войната продължи", каза украинският президент Володимир Зеленски.