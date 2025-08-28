"Райънеър" ще дава по-големи бонусите за служители, които забележат голям багаж. Изпълнителният директор Майкъл О'Лиъри обяви, че служителите на авиокомпанията ще получават по 2,50 евро за всеки пътник с ръчен багаж извън разрешените размери, съобщава "Гардиън".

Пътниците, чиито куфари надхвърлят максималните размери за малък багаж, плащат такса до 75 паунда, като куфарите им се изпращат в товарното отделение. Според О'Лиъри бонусът, който досега беше 1,50 евро и ограничен до 80 евро месечно, ще бъде увеличен и без лимит от ноември.

„Трябва да насърчаваме служителите да спират пътници, които мамят системата. И не се извинявам за това", коментира той.

В момента безплатно на борда може да се носи малка чанта с размери до 40х30х20 см. Втора чанта или куфарче (до 55х40х20 см) се допуска срещу заплащане, обикновено по-ниско от цената за чекиран багаж.

Служителите на Swissport, които обслужват полети на easyJet, пък получават бонуси от 1,20 паунда на чанта, за да прилагат подобни правила.

О'Лиъри заяви, че безпокойството от наказателните такси за малки нарушения е преувеличено: ''Редовно се качвам на борда в Дъблин и нямаме проблем с малката чанта. Митът за ципа на чантата, който е отвън, е неоснователен. Ако ципът е единственото нещо, което е извън размера, той се закопчава, няма проблем. Озадачен съм от броя на хората с раници, които все още си мислят, че ще минат през проклетия изход, а ние няма да забележим раницата. Ще я забележим. И вие ще плащате за раницата. Няма да се качите, ако размерът не е правилен''.

Шефът на "Райънеър" каза, че броят на хората, които плащат глоба за голям багаж, намалява. ''Повечето хора, 99,9% от нашите пътници, спазват правилата. Броят на хората, които плащат глобата за багаж на входа, е по-малко от 0,1% от нашите пътници - 200 000 пътници годишно", каза той. И допълни: "Имаме още работа, за да се отървем от тях, но броят на тези, които плащат глобата за багаж, е малък. Те получават непропорционално много отразяване в медиите, но честно казано, не ни интересува особено''.

Накрая О'Лиъри насърчи журналисти на пресконференция в Лондон да продължават да отразяват ситуацията, защото целта е всички да спазват правилата - ако спазват правилата, няма проблеми.