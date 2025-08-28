Стотици почетоха паметта на убитите деца при стрелбата в католическо училище в Минеаполис (Снимки)

Стотици хора се стекоха, за да почетат паметта на двете убити деца и 17-те ранени само броени часове след като въоръжен нападател откри стрелба по прозорците на каталическо училище в Минеаполис, съобщи Асошиейтед прес, цитирано от БТА.

Дошлите, сред които бяха губернаотърт Тим Уолц и представители на духовенството, се събраха на бдение във физкултурния салон на близко училище, прегръщайки се един друг с насълзени очи.

Освен събралите се в помещението още стотици чакаха отвън.

Архиепископ Бърнард Ебда разказа за учениците, които са се опитали да предпазят своите съученици, когато започнала стрелбата.

"На целия този фон е имало проява на самоотверженост, на смелост, но най-вече на любов", каза той в Академията на светите ангели, намираща се на около 3 километра на юг от мястото на стрелбата в Ричфилд, предградие на Минеаполис.

Въоръжен с пушка и пистолет, 23-годишният Робин Уестман е произвел десетки изстрели вчера по децата, докато те седели на църковните скамейки и присъствали на меса в Католическото училище "Благовещение", каза на пресконференция шефът на полицията в Минеаполис Брайън О'Хара. Стрелецът след това се е самоубил, добави началникът на органите на реда.

Убитите деца са на възраст между осем и десет години. Четиринайсет деца и трима енориаши на около 80 години са ранени, но се очаква да оживеят, посочи О'Хара.

Отец Денис Зерън, който е бил вътре в църквата заедно с около 200 деца, каза, че почти били стигнали до края на четеното на псалмите, в които се говори за светлината в мрака. И тогава чухме някой да крещи "залегни, залегни, всички долу" и започнаха изстрелите.

Петокласникът Уестън Халсне каза пред репортери, че залегнал между скамейките и прикрил с ръце главата си, предпазен от свой приятел, който легнал върху него. Приятелят му бил улучен, разказа той.

"Много се уплаших за него, но сега той е добре", каза десетгодишният ученик.

Директорът на ФБР Каш Пател съобщи в Екс, че нападението се разследва като вътрешен тероризъм и престъпление от омраза, насочено срещу католиците.

О'Хара каза, че засега не е установена връзка между стрелеца и църквата, нито мотив за кръвопролитието. По думите му обаче следователите проверяват публикация в социалните мрежи, на която той е на местопрестъплението.

О'Хара, който посочи, че ранените подрастващи са между 6- и 15-годишна възраст, каза, че хората, които са били вътре, успели да поставят дървена дъска на една от вратите, за да се барикадират. Властите освен това са открили на местопрестъплението димка.

В Ютюб канал, озаглавен "Робин У.", на името на вероятния извършител, той е качил поне две видеа, преди вчера каналът да бъде премахнат. В едното от тях той показва скривалище с оръжие и боеприпаси, на някои от които са изписани послания като "убий Доналд Тръмп" и "Къде е вашият Бог?".

На друг запис вероятният извършител сочи двата външни прозореца на рисунка на църква и после пробожда рисунката с дълъг нож.

Чичото на Уестман, бившият член на щатския Конгрес в Кентъки Боб Хелерингър, каза, че не познавал добре обвинения за деянието и че е потресен от "неописуемата трагедия".

Полицейският началник каза, че Уестман няма голямо криминално досие, и добави, че предполага, че е действал сам.

Федералните определиха Уестман като транссексуален, а кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей осъди омразата, "насочена срещу нашата трансджендър общност". Половата идентичност на Уестман не е ясна, отбелязва АП. През 2020 г. съдия е одобрил искане, подписано от майката на Уестман, името му да бъде променено от Робърт на Робин, като в документа се казва, че заявителят "се самоопределя като жена и иска името ѝ да отразява начина, по който се самоопределя".

Полицеският шеф добави, че органите на реда са се отзовали веднага на сигнала за стрелбата, влезли са в църквата, оказали са първа помощ и са спасили част от децата.