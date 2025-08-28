Задържаха за шпионаж ръководители в отбранителната индустрия в Турция

Турските власти са задържали собственика и генералния директор на „Ассан груп" (Assan Group), конгломерат в секторите на отбранителната индустрия и строителството, като част от разследване за военен шпионаж, съобщи късно снощи прокуратурата в Истанбул, цитирана от Ройтерс.

Според прокуратурата собственикът на холдинга Емин Йонер и генералният директор Гюрджан Окумуш за задържани по подозрение в шпионаж и членство в мрежата на покойния ислямски проповедник Фетуллах Гюлен, който почина в САЩ през октомври миналата година и когото Анкара обвинява в организирането на опита за преврат през 2016 г., пише БТА.

В домовете и офисите на двамата са извършени обиски, а десет компании в рамките на холдинга са поставени под държавен надзор.

Освен това Окумуш е бивш ръководител на TUBITAK SAGE – държавен изследователски институт в сферата на отбраната, който разработва боеприпаси и ракетни системи.

„Ассан груп" е основана през 1989 г. и развива дейност в отбранителната индустрия, строителството, логистиката и енергетиката. В последните години тя разшири дейността си в производството на боеприпаси и части за дронове.

В рамките на друго разследване е бил задържан и Исмет Сайхан, бивш председател на борда на директорите на държавната Корпорация на машиностроителната и химическата индустрия MKE. Той е бил поставен под арест, след като прокуратурата му е повдигнала обвинения в „унищожаване, злоупотреба и придобиване с измама на документи, свързани с националната сигурност", съобщи порталът „Търкиш минит".

Турските медии описват Сайхан като близък до Девлет Бахчели, лидер на Партията на националистическото действие (ПНД) и съюзник на президента Реджеп Тайип Ердоган.

MKE, компанията, някога ръководена от Сайхан, е ключов производител на въоръжение и боеприпаси за турската армия.

Арестът на Сайхан се свързва с друг скорошен арест – на осъждания и смятан за криминален бос Селяхаттин Йълмаз, който има връзки с националистическите кръгове. В рамките на това разследване са били задържани 17 души, сред които и Сайхан. Операцията срещу Йълмаз според прокуратурата е свързана с подозрения за ръководство на криминална мрежа, занимаваща се със заплахи и незаконни сделки.

От своя страна Бахчели тази седмица нарече Йълмаз „другар" и изрази увереност, че той ще бъде оправдан. Според наблюдатели, цитирани от „Търкиш минит", подобни коментари са необичайни от страна на съюзник на Ердоган по отношение на текущо криминално разследване и подхранват спекулации за евентуално напрежение между ПНД и управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на президента.