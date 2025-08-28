КМГ: Подготовката за военния парад на 3 септември в Пекин е като цяло приключена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес пресцентърът за честванията на 80 години от победата в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия и в Световната антифашистка война проведе първата си пресконференция, на бе представена подготовката на събитията.

Съобщено бе, че 26 държавни и правителствени ръководители, включително руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен-ун ще присъстват на честванията.

На 3 септември, освен военен парад, в Пекин ще се проведе и културна вечер, посветена на 80-годишнината от победата.

Подготовката за военния парад на площад „Тянанмън" е като цяло приключена.