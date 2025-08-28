ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пуснаха движението по новия мост в "Бакърена фабри...

Времето София 26° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21186594 www.24chasa.bg

КМГ: Подготовката за военния парад на 3 септември в Пекин е като цяло приключена

КМГ

1308
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес пресцентърът за честванията на 80 години от победата в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия и в Световната антифашистка война проведе първата си пресконференция, на бе представена подготовката на събитията.

Съобщено бе, че 26 държавни и правителствени ръководители, включително руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен-ун ще присъстват на честванията.

На 3 септември, освен военен парад, в Пекин ще се проведе и културна вечер, посветена на 80-годишнината от победата.

Подготовката за военния парад на площад „Тянанмън" е като цяло приключена.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя