ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ организира в Ливърпул събитие за културно-обра...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21186645 www.24chasa.bg

КМГ организира в Ливърпул събитие за културно-образователен обмен

КМГ

996
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 28 август в Ливърпул се проведе събитие за културно-образователен обмен под мотото „Ехо на мира", организирано от Китайската медийна група (КМГ).

Шън Хайсюн, заместник-ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ, отправи видеопослание, в което заяви, че само като помним историята, можем да отстояваме твърдо мира, да защитим справедливостта и изградим по-добро бъдеще.

„В днешния свят на преплитащи се промени и сътресения, повече от всякога се нуждаем от мъдростта и силата на историята, за да се обединим и да посрещнем общите предизвикателства. Нека извлечем поуки от историята и да създадем общо бъдеще, като работим заедно за изграждането на общност на споделена съдба, така че светлината на мира да озари човешкия дом", посочи в посланието си Шън Хайсюн.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя