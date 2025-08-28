КМГ организира в Ливърпул събитие за културно-образователен обмен

На 28 август в Ливърпул се проведе събитие за културно-образователен обмен под мотото „Ехо на мира", организирано от Китайската медийна група (КМГ).

Шън Хайсюн, заместник-ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ, отправи видеопослание, в което заяви, че само като помним историята, можем да отстояваме твърдо мира, да защитим справедливостта и изградим по-добро бъдеще.

„В днешния свят на преплитащи се промени и сътресения, повече от всякога се нуждаем от мъдростта и силата на историята, за да се обединим и да посрещнем общите предизвикателства. Нека извлечем поуки от историята и да създадем общо бъдеще, като работим заедно за изграждането на общност на споделена съдба, така че светлината на мира да озари човешкия дом", посочи в посланието си Шън Хайсюн.