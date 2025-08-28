ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израелският министър на отбраната: Военните ни сили действат денонощно навсякъде

Израелският министър на отбраната Израел Кац Снимка: Twitter/@Kahlissee

Израелските сили действат "денонощно" навсякъде, където е необходимо, за защита на сигурността на страната, заяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац в двусмислена публикация в социалните мрежи след съобщенията за израелска сухопътна акция близо до Дамаск, съобщи Франс прес, цитирано от БТА.

"Нашите сили действат по всички направления денонощно в защита на сигурността на Израел", написа Кац профила си в "Екс", без на дава повече подробности.

Според сирийски медии израелските сухопътни войски са извършили снощи акция срещу обект близо до сирийската столица Дамаск, който по-рано са бомбардирали.

Засега израелската армия не е отговорила на запитванията на АФП за коментар по темата.

