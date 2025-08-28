Руски удари уцелиха сградата на дипломатическата мисия на ЕС в Киев. Това съобщи председателят на Европейския съвет Антониу Коща.
"Ужасен съм от новата серия смъртоносни руски удари по Киев, които са повредили и сграда на дипломатическата мисия на блока", написа той.
„Мислите ми са с украинските жертви, а също и с персонала на делегацията на ЕС, чиято сграда беше повредена при този умишлен руски удар“, написа Коща в платформата X.
„ЕС няма да се поддаде на заплахи. Агресията на Русия само засилва решимостта ни да застанем на страната на Украйна и нейния народ“, добави той.
В нощта срещу 28 август комбинирана руска атака срещу Киев отне живота на четирима души и рани 38, съобщи Укринформ, цитирана от БТА, позовавайки се на кмета на столицата Виталий Кличко.
Сред загиналите в Киев има две деца.
„Трийсет и осем души са ранени в резултат на вражеската атака срещу столицата. 30 от тях са хоспитализирани в киевски болници", каза кметът в „Телеграм".
Horrified by yet another night of deadly Russian missile attacks on Ukraine.— António Costa (@eucopresident) August 28, 2025
My thoughts are with the Ukrainian victims and also with the staff of @EUDelegationUA, whose building was damaged in this deliberate Russian strike.
The EU will not be intimidated. Russia’s aggression… pic.twitter.com/SZNeN31IOo