ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пуснаха движението по новия мост в "Бакърена фабри...

Времето София 26° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21186759 www.24chasa.bg

Руски удари уцелиха сградата на дипломатическата мисия на ЕС в Киев

2520
Руски удари оцелиха сградата на дипломатическата мисия на ЕС в Киев СНИМКА: X/António Costa

Руски удари уцелиха сградата на дипломатическата мисия на ЕС в Киев. Това съобщи председателят на Европейския съвет Антониу Коща. 

"Ужасен съм от новата серия смъртоносни руски удари по Киев, които са повредили и сграда на дипломатическата мисия на блока", написа той. 

„Мислите ми са с украинските жертви, а също и с персонала на делегацията на ЕС, чиято сграда беше повредена при този умишлен руски удар“, написа Коща в платформата X.

„ЕС няма да се поддаде на заплахи. Агресията на Русия само засилва решимостта ни да застанем на страната на Украйна и нейния народ“, добави той.

В нощта срещу 28 август комбинирана руска атака срещу Киев отне живота на четирима души и рани 38, съобщи Укринформ, цитирана от БТА, позовавайки се на кмета на столицата Виталий Кличко.

Сред загиналите в Киев има две деца.

„Трийсет и осем души са ранени в резултат на вражеската атака срещу столицата. 30 от тях са хоспитализирани в киевски болници", каза кметът в „Телеграм". 

Руски удари оцелиха сградата на дипломатическата мисия на ЕС в Киев СНИМКА: X/António Costa

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя