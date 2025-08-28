ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хърватски военен пилот и партньорката му от Косово са заподозрени в шпионаж в полза на Сърбия

Двамата бяха изправени снощи пред прокуратурата в Сплит. СНИМКА: Pixabay

Хърватски военен пилот от Сплит и неговата партньорка – сръбска гражданка от косовския град Митровица, са били задържани преди месец по подозрение в шпионаж в полза на Сърбия, предаде ХИНА. Двамата бяха изправени снощи пред прокуратурата в Сплит, като разследващият съдия реши да ги остави за един месец в предварителния арест заради опасността да повлияят на свидетели или да унищожат, скрият или фалшифицират доказателства, докато са на свобода. Освен това заподозряната жена остава в ареста и заради опасност от бягство предвид факта, че е чужда гражданка.

По информация на националната телевизия ХРТ и изданието „Слободна Далмация" заподозрените са задържани в края на юли на остров от Сплитския архипелаг, където били на почивка. Разследването се води от гражданската и военната полиция със съдействието на Европол.

Според неофициални данни сръбската гражданка, представяна като безработен социолог, събирала от години поверителни сведения чрез своя партньор – пилот от хърватските военновъздушни сили, който е служил в състава на хърватския контингент в КейФОР. Сред изнесената от тях информация били данни за движенията и плановете на международните сили, включително разполагането им в района на Зубин Поток – чувствителен регион на Северно Косово, белязан от напрежение между местните сърби и косовските власти.

Съобщава се, че данните са предавани от партньорката на пилота към лидери на косовската партия „Сръбска листа", свързвана с управляващите в Белград, както и до журналист от международна информационна агенция, уточняват от ХРТ и БТА.

Първоначално след задържането пилотът е бил освободен, а неговата партньорка – настанена в Транзитния приемен център за чужденци в Трил с решение за експулсиране от Хърватия без право на връщане за 10 години. Впоследствие обаче, след проверка на мобилните им устройства по съдебна заповед, разследващите открили уличаващи съобщения в приложения за комуникация, което довело до нови данни за продължителен шпионаж и връщането им в ареста.

ХРТ съобщи, че според оперативна информация партньорката на пилота е събирала данни най-малко три години, а разследващите подозират, че част от тях са достигнали до Белград чрез структури, близки до сръбското правителство.

Засега прокуратурата, Министерството на отбраната и полицията отказват официални коментари. Според действащия закон двамата могат да получат от шест месеца до пет години лишаване от свобода, ако вината им бъде доказана.

