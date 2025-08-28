Премиерът на Румъния ще представи трети пакет мерки за бюджетни икономии

Румънският премиер Илие Боложан ще представи в средата на септември третия пакет бюджетно-фискални мерки. Това съобщи самият той в интервю за Телевизия Антена3.

„В следващия период трябва да приемем закони, свързани с намаляване на разходите и разработване на проекти за развитие, по начин, който създава условия за икономическо възстановяване", коментира министър-председателят в ефир.

Той съобщи още, че до две седмици ще бъде направена и корекция на бюджета.

„Трябва да намалим разходите си, затова предлагаме тези пакети от мерки. Най-късно през първата половина на септември ще направим корекция на бюджета, така че където са необходими допълнителни средства, да ги отпуснем, а където можем да направим икономии, да спестим", обясни Илие Боложан.

На въпроса колко пари липсват в момента от бюджета, премиерът отговори: „Трябва да управляваме няколко милиарда леи по такъв начин, че да можем да преминем през този труден период".

Той изрази мнение, че тази и следващата година ще са трудни и се аргументира.

„През първата половина на тази година не направихме практически нищо, за да коригираме дефицитите. Направихме го едва в средата на годината, тоест миналия месец. А ефектите за тази година не са много видими, защото всички мерки едва сега влязоха в сила или предстои да бъдат приети. Така че нямаме много големи ефекти тази година", отбеляза румънският премиер.

На този фон в интервю за Диджи24 временният лидер на Социалдемократическата партия и председател на Камарата на депутатите (долната камара на румънския парламент) Сорин Гриндяну обяви, че в следващия период СДП ще излезе със свой собствен пакет мерки за икономическо възстановяване. Той ще бъде представен на премиера до края на следващата седмица и ще засяга и специалните пенсии – тема, която предизвика разделение в румънското общество и вълна на недоволство сред прокурори и съдии, които ще бъдат засегнати от реформата.

„Не само магистратите, но и други професионални категории имат привилегии в сравнение с останалата част от населението. Тези дисбаланси, свързани с пенсионирането, не са само в системата на правосъдието, но и в други системи, например Министерството на вътрешните работи, разузнавателните служби, и трябва да бъдат разрешени", коментира премиерът Илие Боложан в ефира на Антена 3, цитиран от БТА.

Той допълни, че ако това правителство не може да прокара реформата, тогава трябва да напусне управлението.

„Няма магически решения. Това са задължителни корекции, пакети от мерки, ако искаме да поддържаме минимум социално сближаване и хората да бъдат част от това усилие, което се полага. Ако нямаме легитимност да продължим напред, тогава е по-добре да ги оставим на други правителства, които да дойдат с различна енергия и власт, за да правят нещата", каза още румънският премиер.