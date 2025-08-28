Транссексуалният стрелец от Минеаполис бил бивш ученик на училището, в което уби двама (Видео)

Стрелецът от Минеаполис е бивш ученик на католическото училище, в което уби две деца. 23-годишният Робин Уестман е роден като мъж, но се идентифицира и живее като жена. Уестман демонстрирал оръжията си СНИМКА: X/BluntForceTexan

Уестман открива стрелба в католическата църква „Благовещение" в Минеаполис в сряда сутринта, докато се провежда празнична литургия за началото на учебната година. Храмът е бил пълен с деца.

Две деца са загинали, а 17 други са ранени, след като нападателят стреля през витражите, докато младите богомолци се опитват да се скрият зад пейките.

Преди атаката Уестман е блокирал страничните изходи с дървени дъски. Той е бил въоръжен с две пушки и пистолет, закупени наскоро и законно. Според полицията нападателят се е самоубил.

Стрелбите в училища и църкви отдавна са болезнена тема в Съединените щати. Макар всяка от тях да е отделна трагедия, сред извършителите се открояват общи черти, като психични проблеми, лесен достъп до оръжие и стремеж да подражават или дори да надминат предишни масови убийци.

Уестман е бил бивш ученик в католическото училище „Благовещение" – същото, чиито възпитаници са жертвите на нападението. Неговата майка също е работила там като административен асистент.

По думите на разследващите, нападателят е изразявал възхищение от Адам Ланза – извършителят на клането в началното училище „Санди Хук" през 2012 г., при което загиват 26 души. В манифест и видеа, качени малко преди атаката, Уестман е споменавал името му, показвал е снимки и е демонстрирал оръжията си. BREAKING: The Minneapolis shooting suspect has been identified as Robin Westman.



The alleged shooter released multiple videos on social media, which showed that he clearly hated Christians. They have since been taken down.



"Where is your God?" read one mag.



Evil monster. pic.twitter.com/oyiCkqNwkw — Collin Rugg (@CollinRugg) August 27, 2025 Кадри, на който Робин показва, оръжията си и посланията написани върху тях КАДЪР:X/@CollinRugg

В записите той е смесвал политически лозунги с мрачни признания. На страниците на дневника му са открити и планове за нападение срещу църквата, включително ръчно изготвени скици, информира "Дейли Мейл". Кадри, на който Робин показва, оръжията си и посланията написани върху тях КАДЪР:X/@CollinRugg

ФБР разследва стрелбата като „акт на вътрешен тероризъм" и престъпление от омраза с антикатолическа насоченост.

Робин Уестман е променил името си от Робърт на Робин през 2020 г., след като официално се идентифицира като жена. Родена е в предградието Ричфийлд, на около 15 минути от Минеаполис. Майка му, Мери Грейс Уестман, е набожна католичка и дългогодишна активистка срещу абортите.