Транссексуалният стрелец от Минеаполис бил бивш ученик на училището, в което уби двама (Видео)

Стрелецът от Минеаполис е бивш ученик на католическото училище, в което уби две деца. 23-годишният Робин Уестман е роден като мъж, но се идентифицира и живее като жена.
Уестман открива стрелба в католическата църква „Благовещение" в Минеаполис в сряда сутринта, докато се провежда празнична литургия за началото на учебната година. Храмът е бил пълен с деца.
Две деца са загинали, а 17 други са ранени, след като нападателят стреля през витражите, докато младите богомолци се опитват да се скрият зад пейките.
Преди атаката Уестман е блокирал страничните изходи с дървени дъски. Той е бил въоръжен с две пушки и пистолет, закупени наскоро и законно. Според полицията нападателят се е самоубил.
Стрелбите в училища и църкви отдавна са болезнена тема в Съединените щати. Макар всяка от тях да е отделна трагедия, сред извършителите се открояват общи черти, като психични проблеми, лесен достъп до оръжие и стремеж да подражават или дори да надминат предишни масови убийци.
Уестман е бил бивш ученик в католическото училище „Благовещение" – същото, чиито възпитаници са жертвите на нападението. Неговата майка също е работила там като административен асистент.
По думите на разследващите, нападателят е изразявал възхищение от Адам Ланза – извършителят на клането в началното училище „Санди Хук" през 2012 г., при което загиват 26 души. В манифест и видеа, качени малко преди атаката, Уестман е споменавал името му, показвал е снимки и е демонстрирал оръжията си.
В записите той е смесвал политически лозунги с мрачни признания. На страниците на дневника му са открити и планове за нападение срещу църквата, включително ръчно изготвени скици, информира "Дейли Мейл".
ФБР разследва стрелбата като „акт на вътрешен тероризъм" и престъпление от омраза с антикатолическа насоченост.
Робин Уестман е променил името си от Робърт на Робин през 2020 г., след като официално се идентифицира като жена. Родена е в предградието Ричфийлд, на около 15 минути от Минеаполис. Майка му, Мери Грейс Уестман, е набожна католичка и дългогодишна активистка срещу абортите.
This is an 11 minute video posted by the school shooter today in Minneapolis. It was posted 2 hours ago on a YouTube channel named Robin W.— Tommy B. 🇺🇸 (@realtommybibi) August 27, 2025
In it he shows a manifesto and an arsenal of guns with writing on them while laughing maniacally.
Robin M. Westman had “Israel must fall”… pic.twitter.com/47cDcvvBAh