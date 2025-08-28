Русия изстреляла 598 дрона и 31 ракети при снощната масирана атака срещу Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия е изстреляла 598 дрона и 31 балистични и крилати ракети срещу Украйна при снощната масирана атака, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от Франс прес.

Според предварителните данни 563 бойни дрона и дрона примамки, както и 26 ракети, са били свалени или сигналът им е бил заглушен, посочиха в изявление украинските ВВС.

Украинският системен оператор съобщи, че нощната атака на Русия е повредила енергийни съоръжения в няколко украински области, причинявайки локални спирания на електричеството.

Атаката срещу критична инфраструктура в централната украинска Виницка област е оставила без ток 60 000 потребители, заяви днес местната служителка Наталия Заболотна, цитирана от Ройтерс и БТА.