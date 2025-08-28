Германски министър призовава Израел да отблокира палестински приходи от данъци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германската министърка на икономическото сътрудничество и развитие Рийм Алабали-Радован призова Израел да пусне задържаните данъчни приходи, дължими на Палестинската автономна власт (ПАВ), като предупреди, че нейният крах може да допринесе за нестабилност на Западния бряг, предаде ДПА.

В интервю за ДПА по време на посещение в Йордания Алабали-Радован заяви, че ПАВ, ръководена от палестинския президент Махмуд Абас, е под безпрецедентен политически и икономически натиск. Израел има задължението незабавно да преведе дължимите на палестинците данъци, каза тя.

Израел събира мита и данъци от името на ПАВ съгласно мирните споразумения от Осло от 90-те години, но от май месец не е превеждал пари.

По думите на палестински представители на властта замразяването е парализирало способността им да изплащат заплати и да поддържат услуги, а експерти предупреждават, че това е ситуация, която може да бъде експлоатирана от въоръжената групировка „Хамас".

Алабали-Радован заяви, че Германия ще обмисли предоставянето на допълнителна подкрепа за бюджета на ПАВ и ще обсъди по-нататъшна помощ с европейските партньори.

Без функционираща палестинска автономна власт няма да има реалистична възможност да се осъществи решението с две държави, каза още тя.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху наскоро отхвърли каквато и да е възможност ПАВ и „Хамас" да участват в управлението на Газа след войната, като вместо това даде превес на гражданска администрация, която да поддържа мирни отношения с Израел, пише БТА.

Берлин твърди, че ПАВ, независимо че се нуждае от реформи, трябва да бъде включена в бъдещето на Газа, за да се избегне вакуум на властта.

Германия продължава да настоява за примирие в палестинския анклав и за освобождаване на израелските заложници, държани от „Хамас" и други ислямистки групировки от 7 октомври 2023 г.