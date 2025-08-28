12 души са загинали, а 48 ранени при руската атака на Киев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 12 души са загиналите, а 48 ранените при снощбата комбинирана руска атака с дронове и ракети срещу украинската столица Киев, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

Това беше първата голяма комбинирана руска атака срещу Киев от седмици насам на фона на борещите се да наберат скорост мирни усилия на САЩ за прекратяване на тригодишната война. По данни на украинските ВВС Русия е изстреляла 598 дрона и дрона примамки и 31 ракети от различни типове в цялата страна.

Сред загиналите има две деца, съобщи министърът на вътрешните работи Игор Клименко, позовавайки се на предварителна информация. Очаква се броят на жертвите да се увеличи.

Спасителни екипи работеха на място, за да извадят затрупаните под развалините хора.

„Русия избира балистичните ракети вместо преговорите", написа украинският президент Володимир Зеленски в „Екс" по повод на атаката срещу Киев.

„Очакваме отговор от всички по света, които призоваха за мир, но сега по-често мълчат, вместо да имат позиция с принципи", допълни украинският държавен глава.

Русия изстреля дронове примамки, крилати ракети и балистични ракети, каза ръководителят на столичната военна администрация Тимур Ткаченко.

Най-малко 20 места в седем района на Киев са били засегнати. Щети са били нанесени на поне 100 сгради, сред които и търговски център в центъра на града, а хиляди прозорци са били счупени, каза Ткаченко.

Руските удари поразиха централната част на Киев – това е един от малкото случаи от началото на пълномащабната инвазия, в които руските атаки достигат сърцето на украинската столица.

Дипломатическата мисия на Европейския съюз в Киев също е понесла щети при нападението, заявиха високопоставени дипломати от ЕС. Европейският комисар по разширяването Марта Кос написа в "Екс", че нападението е „ясен знак, че Русия отхвърля мира и избира терора", и прикачи снимка на счупени прозорци и врати в дипломатическото представителство.

Жители на града почистваха счупеното стъкло и отломките от засегнатите сгради.

„Никога досега не са атакували толкова близо. Преговорите все още не са довели до нищо, за съжаление хората страдат", каза 21-годишната София Акилина, чийто дом понесе щети.

Дим се издигаше от разрушената стена на пететажна жилищна сграда в Дарницки район, която беше директно поразена. Остра миризма на горящ материал се носеше във въздуха, докато пожарникари опитваха да овладеят пожара.

Спасители на службата за извънредни ситуации търсеха оцелели и изваждаха тела от развалините. Тълпи от жители стояха наоколо в очакване от развалините да бъдат извадени роднините им. Отстрани на сградата бяха оставяни тела в черни чували.

Според жителите на района това не е първият път, когато районът е бил атакуван.

„Нечовешко е да се нападат цивилни. С цялата си същност искам тази война да приключи възможно най-скоро. Чакам, но всеки път, когато прозвучи алармата за въздушно нападение, се страхувам", каза Олександър Хилко, който пристигна на мястото на поразената сграда, в която живее сестра му.

Украинските железници съобщиха за щети по инфраструктурата си в Киевска и Виницка област, което доведе до закъснения и наложи влаковете да използват алтернативни маршрути.

Днешното нападение е първата голяма комбинирана руска масирана атака с дронове и ракети срещу Киев, откакто американският президент Доналд Тръмп се срещна с руския си колега Владимир Путин в Аляска по-рано този месец за обсъждане на прекратяването на войната в Украйна.

Макар че дипломатическите усилия за прекратяване на войната изглеждаха да набират скорост скоро след тази среща, малко подробности са известни за следващите стъпки, пише БТА.

Лидери от Запада обвиняват Путин, че бави мирните усилия и избягва сериозни преговори, докато руските войски навлизат все по-навътре в Украйна.