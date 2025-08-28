ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Бургас беше почетена паметта на полицаите, блъсн...

Времето София 30° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21187146 www.24chasa.bg

Проучване откри опасни за здравето вещества в яйца в Гърция

1260
Яйца Снимка: pixabay

Скорошно проучване на качеството на яйцата в Гърция буди безпокойство, защото при него са установени опасни вещества и следи от пестициди, съобщава телевизия Скай.

Анализирани са яйца от различни региони на страната и при тях са регистрирани пер- и полифлуороалкилови вещества (PFAS) – т.нар. „вечни химични вещества", които не се разграждат никога и остават в околната среда, като в крайна сметка достигат до човека чрез хранителната верига.

Проучването е било проведено от Егейския университет и от Атинския университет „Каподистрия" и е публикувано в списанието „Science of the Total Environment". Всички проби са съдържали PFAS, като в половината от тях концентрациите са надвишавали допустимите граници, определени от Европейския съюз.

Според специалистите установените концентрации над нормата представляват риск за здравето особено за уязвими групи като юношите и възрастните хора.

PFAS се свързват със здравословни рискове като увеличена опасност от ендокринни разстройства, увреждания на черния дроб и на имунната система, както и проблеми в развитието на децата.

Подобни резултати при изследване на яйца не са изолирани до тестовете в Гърция и са установени и в страни като Франция, Германия и Дания, пише БТА.

Изследване на яйца за присъствие на фармацевтични продукти и пестициди се прави за първи път в Гърция. Анализите са установили наличието на 6 пестицида и 5 фармацевтични субстанции в пробите, което свързва резултатите със селскостопанските практики, които се прилагат често в страната.

Яйца Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя