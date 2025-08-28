Вучич обсъди европейския път на Сърбия с шефа на Дирекцията за съседство и преговори за разширяване на ЕК

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сръбският президент Александър Вучич се срещна днес в Белград с генералния директор на Дирекцията за съседство и преговори за разширяване на Европейската комисия Герт Ян Коопман, с когото обсъди актуалните развития в Сърбия и региона, предаде ТАНЮГ.

„Добър и стратегически ориентиран разговор с генералния директор на Дирекцията за съседство и преговори за разширяване на Европейската комисия Герт Ян Коопман за актуалните развития в Сърбия и региона, нашия европейски път и реформите, които прилагаме", написа Вучич в профила си в Инстаграм.

Той добави, че е информирал събеседника си за резултатите и възможностите за ускоряване на изпълнението на европейския дневен ред.

„Повторих очакването си тези усилия да бъдат признати от държавите членки възможно най-скоро и подкрепени от консенсус за отварянето на Клъстер 3 в нашия процес на присъединяване", добави Вучич.

Президентът на Сърбия благодари на Копман за подкрепата, която е оказал на Сърбия по пътя ѝ на растеж, модернизация и изпълнение на условията за членство в ЕС, пише БТА.

Герт Ян Коопман на свой ред написа в Екс, че е имал „отлично посещение" в Сърбия, в което е обсъдил реформите по пътя ѝ към ЕС и Плана на ЕС за растеж за Западните Балкани. Той подчерта, че има подновен импулс по отношение на разширяването на ЕС и че в Сърбия е постигнат „стабилен напредък".

„Ние сме нетърпеливи да подкрепим Сърбия в завършването на необходимите реформи и насърчаваме всички страни да помогнат за приключването им", каза Коопман.

Той се срещна и с председателя на сръбския парламент Ана Бърнабич, както и с министъра на науката, технологичното развитие и иновациите Йелена Бегович и с представители на управляващото мнозинство.