Русия поразила и сградата на Британския съвет в Киев

Сградата на Британския съвет в Киев е била поразена при руската атака с дронове и ракети тази нощ, заяви британският премиер Киър Стармър, цитиран от Ройтерс. Той изказа съболезнованията си на семействата на жертвите.

"Мислите ми са с всички потърпевши от руските удари срещу Киев, при които бе поразена сградата на Британския съвет", написа Стармър в "Екс".

По-рано бе съобщено, че при атаката са нанесени щети и на сградата на представителството на ЕС в Киев. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес, че е ужасен от поредната серия смъртоносни руски удари по украинската столица, пише БТА.

"Моите мисли са с украинските жертви, както и с персонала на представителството на ЕС, чиято сграда беше поразена от този умишлен удар на Русия", написа Коща в профила си в "Екс".

"ЕС няма да се остави да бъде сплашен. Агресията на Русия само засилва нашата решимост да подкрепим Украйна и нейния народ", добави той.