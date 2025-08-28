ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Бургас беше почетена паметта на полицаите, блъсн...

Времето София 30° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21187704 www.24chasa.bg

Макрон осъди снощната руска атака срещу Киев

776
Президентът Еманюел Макрон СНИМКА: Екс/ @EmmanuelMacron

Френският президент Еманюел Макрон осъди снощната атака на Русия срещу Киев, наричайки я варварска, предаде Ройтерс.

„629 дрона и ракети за една нощ над Украйна: това е идеята на Русия за мир. Терор и варварство", написа Макрон в „Екс".

Той допълни, че Франция категорично „осъжда тези безсмислени и жестоки атаки", пише БТА.

През нощта на 27 срещу 28 август Русия извърши първата голяма комбинирана атака срещу украинската столица Киев след срещата на американския президент Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин в Аляска преди повече от седмица. При атаката най-малко 12 души загубиха живота си, а 48 бяха ранени, като се очаква броят на пострадалите да расте.

Президентът Еманюел Макрон СНИМКА: Екс/ @EmmanuelMacron

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя