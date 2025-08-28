Макрон осъди снощната руска атака срещу Киев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френският президент Еманюел Макрон осъди снощната атака на Русия срещу Киев, наричайки я варварска, предаде Ройтерс.

„629 дрона и ракети за една нощ над Украйна: това е идеята на Русия за мир. Терор и варварство", написа Макрон в „Екс".

Той допълни, че Франция категорично „осъжда тези безсмислени и жестоки атаки", пише БТА.

През нощта на 27 срещу 28 август Русия извърши първата голяма комбинирана атака срещу украинската столица Киев след срещата на американския президент Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин в Аляска преди повече от седмица. При атаката най-малко 12 души загубиха живота си, а 48 бяха ранени, като се очаква броят на пострадалите да расте.