Външният министър на Германия иска да засили сътрудничеството с балтийските страни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул иска да засили сътрудничеството в областта на сигурността с Естония и Дания предвид агресивните действия на Русия в района на Балтийско море, предаде ДПА.

"Сигурността в балтийския регион е и нашата сигурност в Германия", каза политикът консерватор.

Вадефул заяви, че сигурността е водеща тема в дискусиите с Дания.

Той планира да се срещне с естонския си колега Маргус Цахкна в Талин и с президента Алар Карис.

Следобед са предвидени преговори в Копенхаген с външния министър Ларс Льоке Расмусен и министърката на европейските въпроси Мари Биер.

След това Вадефул ще замине за френския град Тулон, където утре ще участва във френско-германски министерски съвет.

Вадефул заяви, че заплахата за сигурността се усеща особено силно в Балтийския регион: "Руският сенчест флот не прави нищо добро, прекъсват се кабели, местят се шамандури, GPS сигналите се нарушават – там виждаме целия спектър на руската хибридна агресия".

Той отбеляза, че Естония и балтийските държави още от рано са предупреждавали колко реални са тези опасности. "Днес в ЕС и НАТО се възползваме от тяхната прозорливост и експертни познания; искаме да задълбочим още повече това сътрудничество", каза той, цитиран от БТА.

"Укрепването на защитата на критичната инфраструктура в Северно и Балтийско море е въпрос, който Дания също отстоява като част от настоящото си председателство на Европейския съюз", каза Вадефул.

Той добави, че в Европа всички се възползваме от чистите плажове и безопасните търговски маршрути, както и от надеждните електрически линии и такива за пренос на данни, като направи препратка към руския сенчест флот – група от стари танкери и други товарни кораби, които Москва използва, за да заобиколи санкциите, наложени заради войната ѝ срещу Украйна.

Германският външен министър също така подчерта обмена между народите като основен стълб на сплотеността в Европа. Той посочи, че германо-датските проекти за по-малко бюрокрация и по-опростени административни споразумения сближават хората от двете страни на границата.

"Искаме да надградим върху това", каза той.