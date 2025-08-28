ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Бургас беше почетена паметта на полицаите, блъсн...

Времето София 30° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21187747 www.24chasa.bg

Албанският премиер Еди Рама ще обяви новия си кабинет на 11 септември

516
Еди Рама Снимка: Архив

Министър-председателят на Албания Еди Рама ще обяви състава на новото си правителство на 11 септември, съобщи „Албениън дейли нюз".

„Топ ченъл" информира, че новите министри ще имат висок професионален профил, за да завършат процеса на евроинтеграцията.

Според източници в състава на кабинета няма да има хора, които в момента са разследвани от Специализираната прокуратура за борба с корупцията.

„Газета експрес" коментира, че с решението си Рама скъсва с традицията да обявява правителството си преди конституирането на новия парламент и ще го направи в първия ден след полагането на клетва от депутатите.

Социалистическата партия спечели изборите на 11 май с 52,15 процента от гласовете и това ще позволи на Рама да състави четвърто поред правителство.

Еди Рама Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя