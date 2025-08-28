ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел прехванал дрон, изпратен от територията на Йемен

Военен дрон СНИМКА: X/@IranObserver0

Израелската армия съобщи, че е прехванала дрон, който е бил изпратен от територията на Йемен, съобщиха ДПА.

Сирени, сигнализиращи за въздушно нападение, са се задействали днес в израелски градове, разположени на границата с ивицата Газа.

Няма информация за щети или ранени хора.

От началото на войната в ивицата Газа на 7 октомври 2023 г., когато бойци на „Хамас" нахлуха в Израел, хусите - подкрепяна от Иран йеменска групировка, атакува често Израел с ракети и дронове, отбелязват ДПА и БТА.

В отговор Израел на няколко пъти взе на прицел обекти, свързани с хусите, в Йемен.

Военен дрон СНИМКА: X/@IranObserver0

