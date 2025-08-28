Русия: Атаките през нощта са били срещу военни фабрики и въздушни бази в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руското Министерство на отбраната заяви днес, че е нанесло удари по военно-промишлени съоръжения и военни въздушни бази по време на мащабна нощна атака срещу Украйна, предаде Ройтерс.

Министерството поясни, че е провело „групова атака" срещу Украйна, използвайки хиперзвукови ракети „Кинжал", дронове и ракети, изстреляни от въздуха, като уточни, че е поразило всичките си цели.

Украински официални лица заявиха, че при атаката срещу Киев са загинали 15 души, а 48 са ранени, предаде Укринформ. Нанесени са щети на жилищни и други сгради в седем района на украинската столица.

Кремъл твърди, че Русия не напада умишлено гражданска инфраструктура и цивилни, а само военни или свързани с военните обекти.

Руското Министерство на отбраната също така съобщи, че неговите сили са поели контрола над селището Нелипивка в източна Украйна и са нанесли удар по украински разузнавателен кораб.

Засега няма потвърждение от независими източници на информацията от бойното поле, отбелязва Ройтерси БТА.