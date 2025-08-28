Транссексуалният убиец от Минесота си е водил дневник на кирилица, обмислял да застреля Тръмп (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Транссексуалният стрелец от Минеаполис Робин Уестман си е водил дневник на кирилица. В него той говори за убийства на „мръсни ционистки евреи", преди да открие огън в католическо училище в сряда сутринта, убивайки две деца. Други 17 души бяха ранени.

23-годишният Уестман също е писал лозунги като „Свободна Палестина" в дневник, който е водил на кирилица, преведен от New York Post. Клипове в YouTube показват страниците от дневника на убиеца в неговия след това изтрит канал.

„Ако извърша расово мотивирана атака, най-вероятно ще бъде срещу мръсни ционистки евреи", пише той в един от постовете си и добавя антисемитски обиди.

Стрелецът в училището признава, че е „уморен да бъде транс": „Иска ми се никога да не съм си промивал мозъка"

Чичото на стрелеца, който е про-транссексуален депутат, каза, че би предпочитал „да застреля мен, вместо невинни ученици".

Уестман също така пише „6 милиона не бяха достатъчни" – препратка към броя на еврейските жертви на Холокоста. Той показва пълнителите с боеприпаси, които е заснел преди стрелбата в католическото училище и църква „Благовещение" в Минеаполис.

Друго съобщение гласи „Унищожете HIAS" – еврейската организация за помощ на бежанците, докато на едно от оръжията му пише „Израел трябва да падне, да се освободят досиетата".

Стрелецът е размишлявал върху убийство на президента Доналд Тръмп и евреите, но в крайна сметка е решил, че убиването на „деца на невинни цивилни" ще му донесе „най-голяма радост", гласят преведените записи в дневника.

„Не мога да посоча конкретна цел. Определено няма да е за расизъм или бяло превъзходство", пише Уестман, докато обмисля мотив за стрелбата.

При стрелбата две деца на 8 и 10 години бяха убити, а 17 други души бяха ранени, като сред тях има 14 деца и 3 възрастни.

„ФБР разследва тази стрелба като акт на вътрешен тероризъм и престъпление от омраза, насочено срещу католици", добави Пател.

Стрелбата е станала рано сутринта по време на църковна служба.

Полицията заяви, че се смята, че Уестман е единственият заподозрян в тази стрелба. Той няма криминално досие, съобщиха властите.

Длъжностни лица заявиха, че преглеждат останалата информация, за да „се опитат да определят някакъв вид мотив" за тази стрелба. На мястото на инцидента не са открити експлозиви, но служители на реда са открили „димна бомба", съобщи полицията.

Майката на заподозрения в стрелбата в църквата „Благовещение" Робин Уестман е работила в църквата до 2021 г., според онлайн публикации на църквата. Уестман също е посещавал училището преди това, каза началникът на полицията пред филиала на ABC в Минеаполис, KSTP.

„Вярваме, че е бил ученик тук, че майка му е работила тук в миналото", каза О'Хара пред KSTP.

В заявлението за промяна на името от 2020 г. Мери Грейс Уестман е посочена като майка на Робин Уестман.

Публикация на църквата от август 2021 г., прегледана от ABC News, обявява пенсионирането на Уестман след пет години служба в църквата.

Два видеоклипа, публикувани в сряда сутринта и след това премахнати от YouTube, показват някой, който прелиства десетки страници с бележки, датирани в продължение на няколко месеца, които включват това, което изглежда като драсканици на оръжия, средни пръсти и ругатни. Има и многократни препратки към убийства.

Видеоклиповете, които изобразяват ръкописни дневници и демонстрация на мощни оръжия, рисуват портрет на човек с разсеяни и дълбоко нихилистични възгледи, според анализи на правоохранителните органи и ABC News.

Надписите в тетрадките и върху огнестрелните оръжия, които са написани на смесица от кирилица, английски и други езици, показват серия от оплаквания, гняв и идеи за вреда за себе си и за другите.

Надписите изглежда показват и явни препратки към други нашумели стрелби в училища и стрелци.

В един тефтер има стикер с надпис „защитавайте равенството" и ЛГБТ флаг, върху който е изобразен пистолет. Пистолетът има и надписи срещу Израел.

В едно от видеоклиповете стрелецът говори за лична депресия и се извинява на членовете на семейството.

Уестман е починал на място от самонанесена огнестрелна рана, каза началникът на полицията в Минеаполис Брайън О'Хара.

Той заяви, че очаква всички ранени да оцелеят. Възрастните са били присъствали на литургията като енориаши.

Според министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноум, заподозреният е 23-годишен, който се е идентифицирал като транссексуален.

Полицията съобщи, че стрелецът е починал от самонанесена огнестрелна рана. Първата дама Мелания Тръмп, каза че е "разбита" от „безсмислената и покварена" стрелба в училище в Минесота.

В други части на дневника Уестман - чиито записи сочат, че е променил името си от Робърт на Робин през 2020 г.,, казва, че е имал суицидни мисли от няколко години, но е искал да поведе и други със себе си.

Тетрадката е с надписи на руски и английски език, стикери и диаграма на частите на огнестрелното оръжие.

„Не искам да го правя, за да разпространявам послание. Правя го, за да си угодя. Правя го, защото съм болен", пише той.