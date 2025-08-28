Украйна: Русия удари наш военен кораб, капитанът загина

Украйна потвърди, че Русия е нанесла удар по украински военен кораб, при който е загинал един член на екипажа, а няколко са били ранени, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

"Можем да потвърдим, че украински военноморски кораб е бил подложен на вражески обстрел. В момента продължават действията по овладяване на последиците от нападението. Повечето членове на екипажа са в безопасност, но търсенето на няколко души все още продължава. За съжаление, един моряк е загинал, а няколко са пострадали", заяви говорителят на военноморските сили на Украйна Дмитро Плетенчук.

По информация от руски източници става въпрос за разузнавателния кораб на украинските ВМС "Симферопол".