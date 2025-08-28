ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Родителите на ученичката знаели за сексуалната връ...

Времето София 30° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21188900 www.24chasa.bg

Украйна: Русия удари наш военен кораб, капитанът загина

3392
Разузнавателният кораб на украинските ВМС "Симферопол" Кадър: Екс/AMK_Mapping_

Украйна потвърди, че Русия е нанесла удар по украински военен кораб, при който е загинал един член на екипажа, а няколко са били ранени, предаде Укринформ, цитирана от БТА. 

"Можем да потвърдим, че украински военноморски кораб е бил подложен на вражески обстрел. В момента продължават действията по овладяване на последиците от нападението. Повечето членове на екипажа са в безопасност, но търсенето на няколко души все още продължава. За съжаление, един моряк е загинал, а няколко са пострадали", заяви говорителят на военноморските сили на Украйна Дмитро Плетенчук.

По информация от руски източници става въпрос за разузнавателния кораб на украинските ВМС "Симферопол".

Разузнавателният кораб на украинските ВМС "Симферопол" Кадър: Екс/AMK_Mapping_

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя