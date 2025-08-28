ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вучич натиска за уволнението на критичен медиен ше...

Времето София 31° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21189381 www.24chasa.bg

Терзиев: В затвора държат в плен не просто кмета на Истанбул, но и волята на милиони турци

1696
Васил Терзиев

Затворът в Силиври не просто държи в плен кмета на Истанбул, но и волята на милиони турски граждани, които са го избрали по демократичен начин. Това е заявил пред затвора кметът на София и председател на мрежата на балканските градове Б40 (B40) Васил Терзиев, цитиран от турското издание "Биргюн".

Софийският градоначалник е част от делегация от кметове и представители от европейски градове, пристигнала в Истанбул в знак на солидарност с отстранения и задържан в затвора кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, пише БТА. 

"Днес сме пред затвора в Силиври. Това не е просто затвор, а много повече от това. Вратите и стените на този затвор не само държат в плен един човек, но и волята на милиони граждани, които демократично са избрали кмета на Истанбул. Точно тук, пред този затвор, ние издигаме колективния си глас за свобода възможно най-силно", цитира "Биргюн" думите на Васил Терзиев.

Реч пред затвора в Силиври е държал и заместник-председателят на Мрежата на европейските градове "Юроситис" (Eurocities) и кмет на Барселона Хауме Колбони.

"Зад стените на този затвор се намира Екрем Имамоглу, демократично избраният кмет на Истанбул, който е несправедливо задържан", е посочил той. "Ще продължим да бъдем солидарни с нашия колега, кмета на Истанбул Екрем Имамоглу. Неговата смелост в защита на демократичните принципи ни вдъхновява всички", е казал още Колбони, цитиран от "Биргюн".

Васил Терзиев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя