Ердоган към Зеленски: Турция ще продължи да допринася за сигурността на Украйна

Реджеп Тайип Ердоган СНИМКА: Х/@RTErdogan

Турският президент Реджеп Ердоган е заявил по време на телефонен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски, че заедно с установяването на мир между Русия и Украйна Турция ще продължи да допринася за сигурността на Украйна, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

В телефонния разговор Ердоган е отбелязал също така, че Турция продължава усилията си за постигане на траен мир и че е проследил внимателно срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска, както и срещата на американския президент със Зеленски и европейските лидери в Белия дом, пише БТА. 

„Ердоган е отбелязал, че е възможно да бъде намерено справедливо решение за войната между Русия и Украйна, както и че преговорите между двете страни трябва да продължат усилено, а Турция е готова да направи всичко по силите си за осъществяването на контакти, които биха проправили пътя към мира", пише в официалното съобщение.

Турският президент е поздравил Зеленски по случай Деня на независимостта на Украйна, който страната отбеляза на 24 август.

