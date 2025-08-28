ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вучич натиска за уволнението на критичен медиен ше...

Лукашенко на съвещание за картофите в Беларус: Не искам да съм диктатор, но иначе не става

Путин и Лукашенко СНИМКА: Х/@ferozwala

"Не бих искал да управлявам авторитарно, диктаторски. Засега обаче по друг начин не се получава". Това каза беларуският президент Александър Лукашенко в близкият до пресслужбата му канал в телеграм "Пул Первого ("Пул на Първия")

При посещение в Могильовска област Лукашенко проведе съвещание, посветено на развиването на производството на картофи, съобщава БТА.

"Кампанията по прибирането на реколтата е в разгара си. Всичко, което беше поискано от правителството, е направено. Сега резултатът зависи от вас. Успоредно с картофите върви прибирането на цвеклото, включително захарно, на царевицата, зелето, морковите. Годината не беше лека, но да повторя - реколтата беше чудесна. Трябва да я приберем и запазим", каза Лукашенко, цитиран от агенция БелТА.

