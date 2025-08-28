18 са вече загиналите след руската атака по Киев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Броят на убитите при руската въздушна атака срещу Киев тази нощ достигна до 18 души, поне четири от които деца, предаде Укринформ, като се позова на съобщение в приложението "Телеграм" на ръководителя на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко.

"Спасителите откриха още едно тяло. Така броят на смъртните случаи (вследствие на) руските действия достигна 18", написа той.

Според Ткаченко на 33 места в града са регистрирани щети от руското нападение, като на 18 от тях се е наложила намесата на спасители, пише БТА.

"Имаме отрицателен рекорд – щетите са в почти всички райони на града", добави Ткаченко и отбеляза, че само в квартал "Голосивский" са повредени около 80 къщи.

"Трябва да възстановим газоподаването в няколко района. Публичната компания "Киевгаз" работи по това. Има райони без електричество. Специалистите работят и ще могат да възобновят всичко веднага, след като спасителите приключат с работата си", написа още той.