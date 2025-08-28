ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Париж, Берлин и Лондон задействаха възстановяването на санкциите срещу Иран

1388
Снимка: Ройтерс

Франция, Германия и Великобритания задействаха механизма за възстановяване на санкциите срещу Иран, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

В същото време групата Е3 подчертава, че ще използва пълноценно следващите 30 дни, за да се опита да реши проблемите с Техеран. Тя по-конкретно ще продължи преговорите с Иран за удължаване на действието на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН, в която е официално вписано международното споразумение за ядрената му програма от 2015 г. 

Механизмът бе задействан, след като вторият кръг от преговорите между Иран и европейската тройка след израелско-иранската война през юни, състоял се във вторник в Женева, завърши без пробив.

Франция, Германия и Великобритания призовават в писмото Иран към конструктивна дипломация с цел успокояване на безпокойствата във връзка с неговата ядрена програма.

 

Снимка: Ройтерс

