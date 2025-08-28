Вучич натиска за уволнението на критичен медиен шеф

Сръбският президентт Александър Вучич настоява за уволнението на критичен към него медиен шеф. Това стана ясно от аудиозапис между Стан Милър, генерален мениджър на United Group, и Владимир Лучич, директор на „Телеком Сърбия". В този разговор Лучич казва на Милър, че президентът на Сърбия е поискал да бъде сменена една от ключовите фигури в медийната компания United Media — Александра Суботич.

Тя ръководи телевизия N1, Nova S, както и новинарските издания „Данас" и „Радар", пояснява „Крик".

Лучич се счита за много близък сътрудник на президента Александър Вучич, информира БГНЕС.

В България United Group е собственик на Нова телевизия, "Булсатком", радиостанциите "Витоша", "Веселина", "Меджик ФМ", "Меджик ТВ", вестниците "Телеграф" и "Мач Телеграф".

Милър обяснява на Лучич, че преди да смени Суботич, първо трябва да отслаби компанията, която ръководи. „Трябва да направя тази компания много малка в Сърбия", казва той.

„Разбирам, че президентът ви се обади и е много разстроен, и мога да го разбера, но трябва да намеря начин да го направя бързо и ефективно", казва буквално Стан Милър на Лучич в разговор, проведен в средата на този месец.

Милър пое управлението на United Group преди два месеца, а „проблемът", който трябвало да реши, е Александра Суботич, която ръководи една от компаниите от тази група. Под ръководството на United Media са няколко медии, които критикуват правителството в Сърбия. Изглежда, че телевизия N:1 е най-големият трън в очите на президента на Сърбия.

„Когато обещая нещо, го изпълнявам. Аз си държа на думата", казва още Милър на Лучич и пояснява: „Проблемът е, че твърде много неща се случват твърде бързо на много фронтове, включително това нещо в Сърбия. (...) Не мога да уволня Александра днес, както говорихме, нали? Трябва да направя тази компания много малка в Сърбия, ако разбирате какво имам предвид. Да я отделя... Това отнема време и за това се споразумяхме."

Лучич съобщава на Милър, че сръбският президент Александър Вучич вече е обсъдил уволнението на Суботич с човека, който е над него в корпоративната йерархия — Никос Статопулос, президентът на BC Partners, инвестиционният фонд, мажоритарен собственик на United Group.

„И така, президентът помоли Никос бързо да смени само Александра Суботич, а не останалите директори в N1 или Nova S. Той беше наясно, че сега е трудно да се смени директорът на каквото и да било без реорганизация", казва Лучич.

„Никос е мой приятел. Познавам го отдавна. Но в крайна сметка аз управлявам една шибана компания. И обичам Никос. Той ми е много скъп. Добър приятел. Познавам семейството, всичко. Но, от друга страна, трябва да довърша нещата. И ще ги довърша възможно най-скоро, Владо", казва Милър и уверява Лучич в своята лоялност.

„Помниш, когато си стиснахме ръцете, нали? Сега сме заедно. Когато те срещнах в първия ден, станахме приятели. Не е нужно да прекараш сто години с някого, за да станеш приятел. Вярвам ти на сто процента", казва той на Лучич.

Освен замяната на Суботич, която е централната тема на разговора, те коментират и портала за пазаруване Shoppster, който е собственост на United Group и който „Телеком Сърбия" възнамерява да купи. „Има още нещо, което трябва да те попитам. Относно придобиването на Shoppster и другите неща, за които говорихме. Толкова съм зает. Можеш ли да го отложиш за една седмица?", пита Милър Лучич.

„Ще летя до Сърбия и ще го довършим. А след това ще обядваме хубаво в клуба, както миналия път", казва в края на разговора Милър.

Сръбският президент Александър Вучич е изправен пред масови протести вече девет месеца — заради корупция и авторитаризъм. Демонстрантите често се сблъскват с жандармерия и агресивни провластови групи.

Въпреки това, повечето сръбски медии отразяват събитията според правителствения наратив, представяйки протестиращите — включително студенти и журналисти — като „терористи", опитващи се да дестабилизират страната.

Една медийна група обаче нарушава този модел — United Media, част от холандския телекомуникационен гигант United Group, който оперира няколко медии в Сърбия, включително най-влиятелния канал N1. Този канал излъчва протестите на живо, разследва корупцията и дава трибуна на опозицията.

Но тази редакционна независимост е застрашена.

Според нови доказателства, получени от журналистическата мрежа OCCRP, съюзници на Вучич се опитват да заглушат канала. Генералният директор на United Group — Стан Милър — наскоро е пътувал до Белград, за да се срещне с изпълнителния директор на държавната Telekom Srbija, Владимир Лучич, близък до Вучич. По време на разговорите Милър обещал да уволни Александра Суботич — ръководител на United Media — тъй като тя от години запазва независимостта на медийната група въпреки политическия натиск.

Няма преки доказателства, че Вучич е нареждал тези действия, но негови изказвания по проправителствения канал Pink TV през февруари намекват, че е знаел за готвените промени, заявявайки, че служители на N1 ще бъдат уволнени през ноември.

Представител на Вучич отрича той да е участвал в редакционната политика на медии. Самият Лучич също отрича да е обсъждал уволнения с Милър.

Суботич нарече недопустимо управител на конкурентна компания (Telekom Srbija) да обсъжда нейното уволнение с инвеститор. Тя заявява, че това показва опит на властта да подкопае свободата на медиите в Сърбия и че няма да позволи политически или икономически натиск върху редакционната политика на управляваните от нея медии.

Междувременно, собственикът на United Group — британският фонд BC Partners — твърди, че не се поддава на политически натиск в нито една страна, в която инвестира, и че редакционната независимост на United Media ще бъде запазена.

Но въпреки това днес стана ясно, че е сменен директорът на United Group в Сърбия. Назначаването на Владица Тинтор за директор на United Group в Сърбия предизвика остри реакции в публичното пространство. Макар формално да не е свързано с United Media — компанията, която управлява канали като N1 и Nova — решението предизвика тревога сред опозицията и подхрани спекулации за политическа намеса в и без това нестабилната медийна среда на страната, съобщи брюкселският сайт EUalive.

Тинтор е бивш ръководител на Регулаторната агенция за електронни комуникации и пощенски услуги (RATEL) и има връзки с адвокатска кантора, представляваща държавната Telekom Srbija. Това допълнително засили опасенията, че неговото назначение може да подготви почвата за промяна в редакционната политика на медии от групата на United Media, коментира EUalive.